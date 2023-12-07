Сенсация или ошибка? Ученые высказались насчет найденной в Азии доисторической пирамиды

Ряд ученых поставил под сомнение исследование индонезийского археолога и вот почему

Ученые поставили под сомнение заявление о том, что в Индонезии найдена "доисторическая пирамида", которую назвали самым древним рукотворным сооружением. По их мнению, нет никаких доказательств существования людей в то время.

Об этом сообщает News Artnet со ссылкой на заявление ученых. Сенсационное исследование было опубликовано в октябре этого года в журнале Archaeological Prospection.

Так, ученые пришли к выводу, что якобы пирамиды Гунунг Паданг на острове Ява, Индонезия, были построены людьми 27 тысяч лет назад. Их строители "обладали замечательными каменными способностями, которые не соответствуют традиционным культурам охотников-собирателей". Но другие исследователи поставили эти утверждения под сомнение.

"Я удивлен, что [статья] была опубликована в таком виде", — сказал журналу Nature Флинт Диббл, археолог из британского Кардиффского университета , который первым сообщил о противоречии.

Одно из его главных замечаний касается утверждения о том, что четыре каменных слоя, поддерживающих террасы Гунунг Паданг, содержат каменную кладку, которая была "тщательно вылеплена". Это якобы указывает на человеческую руку. Слои были сформированы на разных этапах, причем каждый последующий был похож на "правильно разрезанные столбчатые породы… расположенные как кирпичи в здании".

Флинт Диббл пояснил, что таки слои могли сформироваться не из-за "сложных строительных технологий", а в результате естественного движения камней или выветривания.

"Материал, катящийся с холма, в среднем ориентируется сам", — сказал он.

Другой археолог Билл Фарли из Университета штата Южный Коннектикут отметил, что нет никаких доказательств того, что во время ледникового периода Гунунг Паданг был заселен развитой цивилизацией. Образцы почвы с этого места были датированы 27 тысяч лет назад, но в них нет следов человеческих костей или других подобных фрагментов.

А вычитка статьи британским писателем Грэмом Хэнкоком ничего не значит, говорят исследователи. Он долгое время пропагандировал необоснованные псевдонаучные теории и потерял свой авторитет.

Что этому предшествовало

В октябре 2023 года индонезийский геолог Дэнни Хилман Натавиджаджа с командой заявили, что мегалитический комплекс Гунунг Паданг был построен в виде пирамиды около 27 000 лет назад. Но по другим актуальным оценкам, это место датируется 5000 годом до нашей эры и не раньше. Авторы исследования сделали свои сенсационные выводы на основании радиолокационных исследований и радиоуглеродного датирования.

Это заявление ученых полностью переворачивает представления об эпохе палеолита, когда охотники-собиратели жили в простых хижинах и использовали грубые каменные орудия. Кроме того, если слова команды Натавиджаджа окажутся правдивыми, то Гунунг Паданг стал бы старше турецкого неолитического памятника Гёбекли Тепе, которому 11 тысяч лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда погибнет Земля и что ждет человечество. Ученые дали новый прогноз.