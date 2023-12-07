Сенсація чи помилка? Вчені висловилися щодо знайденої в Азії доісторичної піраміди

Ряд вчених поставив під сумнів дослідження індонезійського археолога і ось чому

Вчені поставили під сумнів заяву про те, що в Індонезії знайдено "доісторичну піраміду", яку назвали найдавнішою рукотворною спорудою. На їхню думку, немає жодних доказів існування людей на той час.

Про це повідомляє News Artnet із посиланням на заяву вчених. Сенсаційне дослідження було опубліковано у жовтні цього року в журналі Archaeological Prospection.

Так, вчені дійшли висновку, що нібито піраміди Гунунг Паданг на острові Ява, Індонезія, були збудовані людьми 27 тисяч років тому. Їх будівельники "мали чудові кам’яні здібності, які не відповідають традиційним культурам мисливців-збирачів". Але інші дослідники поставили ці твердження під сумнів.

"Я здивований, що [стаття] була опублікована в такому вигляді", — сказав журналу Nature Флінт Діббл, археолог з британського Кардіффського університету, який першим повідомив про розбіжність.

Одне з його головних зауважень стосується твердження про те, що чотири кам’яні шари, що підтримують тераси Гунунг Паданг, містять кам’яну кладку, яка була "ретельно виліплена". Це нібито вказує на людську руку. Шари були сформовані на різних етапах, причому кожен наступний був схожий на "правильно розрізані стовпчасті породи… розташовані як цеглини в будівлі".

Флінт Діббл пояснив, що такі шари могли сформуватися не через "складні будівельні технології", а в результаті природного руху каменів або вивітрювання.

"Матеріал, що котиться з пагорба, в середньому орієнтується сам", — сказав він.

Інший археолог Біл Фарлі з Університету штату Південний Коннектикут зазначив, що немає жодних доказів того, що під час льодовикового періоду Гунунг Паданг був заселений розвиненою цивілізацією. Зразки ґрунту з цього місця були датовані 27 тисяч років тому, але в них немає слідів людських кісток чи інших схожих фрагментів.

А вичитування статті британським письменником Гремом Хенкоком нічого не означає, кажуть дослідники. Він довгий час пропагував необґрунтовані псевдонаукові теорії та втратив свій авторитет.

Що цьому передувало

У жовтні 2023 року індонезійський геолог Денні Хілман Натавіджаджа з командою заявили, що мегалітичний комплекс Гунунг Паданг було збудовано у вигляді піраміди близько 27 000 років тому. Але за іншими актуальними оцінками це місце датується 5000 роком до нашої ери й не раніше. Автори дослідження зробили свої сенсаційні висновки на підставі радіолокаційних досліджень та радіовуглецевого датування.

Ця заява вчених повністю перевертає уявлення про епоху палеоліту, коли мисливці-збирачі жили у простих хатинах та використовували грубі кам’яні знаряддя. Крім того, якщо слова команди Натавіджаджа виявляться правдивими, то Гунунг Паданг став би старшим за турецький неолітичний пам’ятник Гебеклі Тепе, якому 11 тисяч років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли загине Земля і що чекає на людство. Вчені дали новий прогноз.