Працюватиме 50 років без підзарядки: у Китаї розробили унікальну батарею

Компанія працює над подальшим удосконаленням технології

Китайський стартап представив нову батарею, яка, як стверджується, може виробляти електроенергію протягом 50 років. Вона не потребує зарядки або обслуговування.

Пекінська компанія Betavolt заявила, що її ядерна батарея є першою у світі, яка реалізувала мініатюризацію атомної енергії, пише Independent. У модуль розміром менше монети вдалось помістити 63 ядерних ізотопів.

У компанії заявили, що батарея наступного покоління вже перейшла на етап пілотних випробувань. А з часом буде масово вироблятися для комерційних гаджетів, таких як телефони та дрони.

"Атомні батареї Betavolt можуть задовольнити потреби в довгостроковому електроживленні в багатьох сценаріях, таких як аерокосмічна промисловість, обладнання штучного інтелекту, медичне обладнання, мікропроцесори, передові датчики, невеликі дрони та мікророботи", — йдеться в пресрелізі компанії.

Батарея працює шляхом перетворення енергії, що виділяється з розпадом ізотопів, на електроенергію за допомогою процесу, який вперше був досліджений у 20 столітті. Вчені з Радянського Союзу та Сполучених Штатів змогли розробити цю технологію для використання в космічних кораблях, підводних системах і віддалених наукових станціях, однак ядерні батареї були дорогими та громіздкими.

Прагнення мініатюризувати та комерціалізувати ядерні батареї було розпочато в рамках 14-го п’ятирічного плану Китаю, розробленого для зміцнення економіки країни між 2021 і 2025 роками, тоді як дослідницькі установи в США та Європі також працюють над їх розробкою.

Компанія Betavolt заявила, що її перша ядерна батарея може видавати потужність 100 мікроват і напругу 3 В при розмірах 15x15x5 кубічних міліметрів. Однак вона планує виготовити батарею потужністю 1 Вт до 2025 року.

Невеликі розміри означають, що її можна використовувати серійно, щоб виробляти більше енергії, при цьому компанія уявляє собі мобільні телефони, які ніколи не потрібно заряджати, і дрони, які можуть літати вічно. Багатошарова конструкція елементу також означає, що він не загориться чи вибухне у відповідь на раптове пошкодження, стверджує Betavolt, а також він здатний працювати при температурах від -60C до 120C.

У компанії зазначили, що атомна енергетична батарея, розроблена Betavolt, абсолютно безпечна, не має зовнішнього випромінювання та підходить для використання в медичних пристроях, таких як кардіостимулятори, штучні серця та вушні раковини в організмі людин.

Також підкреслюється, що атомні батареї є екологічно чистою. Після періоду розпаду 63 ізотопи перетворюються на стабільний ізотоп міді, який є нерадіоактивним і не становить загрози чи забруднення навколишнього середовища.

Нагадаємо, дослідники з Гарвардської школи інженерії та прикладних наук імені Джона А. Полсона (SEAS) розробили новий тип літієво-металевої батареї, яку можна заряджати та розряджати понад 6000 разів, і це більше, ніж будь-яка інша батарея такого типу. Вони також стверджують, що цю батарею можна перезаряджати миттєво, всього за кілька хвилин.