Не лише акумулятор: що може зламатися в машині у сильний мороз

Страждають майже усі системи автомобіля

В Україну прийшла справжня зима. З морозами, високими снігами, хурделицею та сильним вітром. Через це страждають не лише ваші щічки, але й автомобілі, яких залишили у негоду на вулиці.

Варто пам’ятати, що мінусова температура шкодить різним системам автомобіля. Йдеться не лише про розряджений акумулятор. "Телеграф" розповідає, що може зламатись в автомобілі у люті морози.

Пластик та гума

Пластик та гума стають дуже крихкими при морозі. І йдеться не лише про бампери та інші зовнішні елементи автомобіля (типу підкрилків), але й про його салон. Тому, коли сідаєте в авто, дуже акуратно користуйтесь різними важелями та перемикачами.

Гума стає дуже твердою та крихкою. З неї зроблені не лише колеса авто та склоомивачі, але й різні прокладки у двигуні та інших системах машини. Вони втрачають свою еластичність, особливо, коли вже зношені. У такому випадку існує ризик появи тріщин.

Мастило та інші рідини

Найгірше, що можна зробити з автомобілем взимку — це не користуватись морозостійкими розчинами для автомобіля. Йдеться про мастило, охолоджувальну рідину, рідину склоомивача.

Обов’язково прогрівайте двигун. Він повинен нагрітися до робочих температур. Але крім цього потрібно також попіклуватися про те, щоб відігрілися гідравлічні системи — для цього після прогрівання рухайтеся повільно, на швидкості близько 30 км/год. Це потрібно також для того, щоб не потрапити в аварію — якщо гальмівні диски заледеніли, вони можуть неправильно працювати. Натискайте на педалі плавно та "ніжно".

Стартуйте також плавно, щоб не зламалася КПП. Вона прогрівається лише під час руху автомобіля, тому рушати потрібно дуже помалу. Так заледенілі деталі коробки краще пристикуються між собою.

Лобове скло

Лобове скло в автомобілі, яке заледеніло, може тріснути. Станеться це в тому випадку, коли відбудеться різкий перепад температури повітря. Тому рекомендують спочатку включати потік повітря на лобове скло, а потім уже прогрівати салон.

Дверні ручки

У мороз ручки дверей авто ламаються набагато частіше, ніж у теплу погоду. Річ у тім, що у них доволі ніжна конструкція. Тому при примерзанні вони часто відриваються.

А якщо у вас сучасне авто, де вони висуваються, то механізм може просто не спрацювати. У такому випадку потрібно користуватись спеціальними рідинами проти замерзання.

Раніше "Телеграф" писав про 4 помилки при запуску двигуна. Їх допускає майже кожен водій.