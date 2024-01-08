Не только аккумулятор: что может сломаться в машине в сильный мороз

Страдают почти все системы автомобиля

В Украину пришла настоящая зима. С морозами, высокими снегами, вьюгой и сильным ветром. Из-за этого страдают не только ваши щечки, но и автомобили, оставленные в непогоду на улице.

Следует помнить, что минусовая температура вредит разным системам автомобиля. Речь идет не только о разряженном аккумуляторе. "Телеграф" рассказывает, что может сломаться в автомобиле в лютые морозы.

Пластик и резина

Пластик и резина становятся очень хрупкими при морозе. И речь идет не только о бамперах и других внешних элементах автомобиля (типа подкрылков), но и о его салоне. Поэтому, когда садитесь в авто, очень аккуратно пользуйтесь разными рычагами и переключателями.

Резина становится очень жесткой и хрупкой. Из нее сделаны не только колеса авто и стеклоомыватели, но и прокладки в двигателе и других системах машины. Они теряют свою эластичность, особенно когда уже изношены. В таком случае существует риск возникновения трещин.

Масло и другие жидкости

Хуже всего, что можно сделать с автомобилем зимой – это не пользоваться морозостойкими растворами для автомобиля. Речь идет о масле, охлаждающей жидкости, жидкости стеклоомывателя.

Обязательно прогревайте двигатель. Он должен нагреться до рабочих температур. Но кроме этого нужно также позаботиться о том, чтобы отогрелись гидравлические системы – для этого после прогрева двигайтесь медленно, на скорости около 30 км/ч. Это нужно также для того, чтобы не попасть в аварию – если тормозные диски заледенели, они могут неправильно работать. Нажимайте на педали плавно и нежно.

Стартуйте также плавно, чтобы не сломалась КПП. Она прогревается только во время движения автомобиля, поэтому трогаться нужно очень медленно. Так заледеневшие детали коробки лучше пристыкуются между собой.

Лобовое стекло

Лобовое стекло в заледеневшем автомобиле может треснуть. Произойдет это в том случае, когда произойдет резкий перепад температуры воздуха. Поэтому рекомендуют сначала включать поток воздуха в лобовое стекло, а затем уже прогревать салон.

Дверные ручки

В мороз ручки двери авто ломаются гораздо чаще, чем в теплую погоду. Дело в том, что у них довольно нежная конструкция. Поэтому при примерзании они часто отрываются.

А если у вас современный автомобиль, где они выдвигаются, то механизм может просто не сработать. В таком случае следует пользоваться специальными жидкостями против замерзания.

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