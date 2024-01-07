Насуваються морози: 4 помилки, які не можна робити при запуску двигуна

Українцям розповіли, як правильно заводити авто взимку

Коли на вулиці мінусова температура, завести машину може бути складно. Стається це через переохолодження двигуна та інших його систем.

Щоб уникнути можливої шкоди для автомобіля, потрібно знати, як правильно його заводити. Не допускайте цих 4 розповсюджених помилок, і ваша машина скаже "дякую".

Помилка №1

Коли на вулиці -20 чи навіть -10, потрібно бути обережним, коли повертаєш ключ в замку запалювання. Ця невелика помилка може коштувати вам дорогого ремонту.

Річ у тім, що автомобілісти, які сіли в холодну машину, відразу запускають стартер. Треба увімкнути лише запалювання. Через кілька секунд, коли індикатори на панелі приладів згаснуть, можна повертати ключ. Цей час потрібен бортовому комп’ютеру автомобіля для того, щоб отримати інформацію з датчиків. Тоді автомобіль обирає потрібний алгоритм подачі палива і системи будуть прогріватися оптимально.

Помилка №2

Також часто водії, коли заводять автомобіль, забувають натискати педаль зчеплення. Це потрібно робити обов’язково, щоб відключити КПП від мотора. Якщо цього не зробити, працюватиме не лише колінвал мотора, але й шестерні трансмісії. Вони змащені моторною оливою, яка при мінусових температурах загущується. Це сильно збільшує навантаження на двигун та трансмісію.

Помилка №3 та 4

Якщо двигун автомобіля не заводиться, багато водіїв допускаються таких розповсюджених помилок: тиснуть педаль газу і постійно крутять ключем у замку запалювання. Першої із них не можна робити категорично, адже так свічки просто заливаються паливом.

Повертати ключ у стартове положення можна не більше п’яти разів, тримаючи до 10 секунд. Якщо машина все одно не заводиться, треба знайти причину цього, а не продовжувати ламати системи.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки насправді часу потрібно для прогрівання авто взимку. Експерт вважає, що надмірний прогрів мотора такий же шкідливий, як і занадто короткий.