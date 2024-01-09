Заряджається за хвилини: вчені запатентували новий вид акумулятора

Вчені також врахували можливість загоряння батареї та виправили це

Смартфони це зручно, однак батарея може сісти в незручний момент. Вчені продовжують працювати над тим, аби зробити батареї для смартфонів більш витривалими, а процес зарядки швидшим. Дослідники з Гарвардської школи інженерії та прикладних наук імені Джона А. Полсона (SEAS) розробили новий тип літієво-металевої батареї, яку можна заряджати та розряджати понад 6000 разів, і це більше, ніж будь-яка інша батарея такого типу. Вони також стверджують, що цю батарею можна перезаряджати миттєво, всього за кілька хвилин.

Про це повідомляє Techxplore. Науковою мовою, дослідження описує новий метод виготовлення твердотільних акумуляторів із літієвим металевим анодом. Також в ньому викладені ідеї застосування нових матеріалів для акумуляторів.

Також вчені запропонували вирішення одного з головних викликів — утворення дендритів на поверхні анода. Користувачам ці дендрити несуть шкоду — можуть викликати коротке замикання чи навіть загоряння батареї. Дослідники обійшли цю проблему, використовуючи частинки кремнію мікронного розміру в аноді, що дозволяє обмежити реакцію.

Ця нова конструкція не тільки запобігає утворенню дендритів, але і дозволяє швидко заряджати батарею всього за 10 хвилин. Вчені вже створили маленьку версію батареї розміром з поштову марку, яка зберігає 80% ємності після 6000 циклів заряду, що перевершує інші батареї на ринку. Ліцензію на цю технологію отримала компанія Adden Energy, яка підпорядкована Гарварду.

Раніше "Телеграф" розповідав про випробовування нового способу передачі даних. Він базується на електромагнітній модуляції та потенційно здатен передавати музику та інші види контенту на близькій відстані, що можна застосувати у навушниках, обміні даними з годинниками та в "розумному домі".