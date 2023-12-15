В Китаї розробили розумну тканину: чим вона допоможе людині

Вчені випробували одяг при температурі від 12 до 37 градусів

Майбутнє вже поруч. Вчені інтегрують мозкові клітини в чіпи, створюючи біонічний комп'ютер та активно розробляють інші сучасні технології. В Китаї створили самопідтримуючий персональний терморегуляційний одяг. Його можна носити цілий день, а для живлення він використовує лише сонячне світло.

Дослідження опубліковане у журналі Science. Для створення надсучасної метатканини на основі мікроволокна об'єдналась команда інженерів, матеріалознавців і хіміків. У порівнянні з попередніми виробами, цей одяг менш громіздкий — зігріває людей, коли холодно, і допомагає зберегти прохолоду під час високої температури.

Основою розробки стали дослідження метатканин для радіаційного охолодження вдень. Дослідники прагнули поєднати гнучкі сонячні батареї з електрокалоричною технологією, щоб створити тканину на основі мікроволокна, яку могли б використовувати люди за звичайних обставин.

В одяг вставлено спеціальні пластини

Тканина зроблена на основі органічного фотоелектричного модуля у поєднанні з двонаправленим електрокалоричним пристроєм. Вони гнучкі, тож інтегруються в тканину. Дослідники зазначили, що тестовий одяг, виготовлений за їх технологією, міг швидко реагувати на зміни температури навколишнього середовища. Температуру шкіри тримали в діапазоні від 32,0°C до 36,0°C, навіть якщо температура навколишнього середовища коливалася від 12,5°C до 37,6°C.

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