Нанороботи з ДНК, що можуть розмножуватися самі: вчені зробили важливий винахід

Відкриття можливості робити ДНК у тривимірному просторі дасть можливість роботам відтворювати самих себе

Китайські та американські вчені заявили, що вони створили крихітних наноботів, які можуть самовідтворюватися і побудовані вони з ДНК. Потенційно такі роботи зможуть потрапити в кров людини та знищувати ракові клітини без хірургічного втручання або ж збирати токсичні відходи з океану.

Як і всі такі технології новинка надзвичайно мала — на звичайний аркуш паперу можуть вміститися тисячі таких роботів. Ширина механізму 100 нанометрів — 0.0001 міліметра. Вони мають потенціал і при використанні в промисловості, адже можуть обробляти і виробляти наноматеріали з великою точністю.

Вони беруть різні частини ДНК, вирівнюють, а потім скріплюють разом і так знову і знову. За визначенням авторів винаходу це "промисловий ДНК-наноробот, який виготовляє тривимірну (3D), оптично активну хіральну структуру з оптично неактивних частин". Відновлювати себе можуть вони безмежно, стверджують вчені, завдяки способу згортання ДНК у трьох вимірах. Революційність розробки полягає в, тому що попередні дослідження ДНК роботів були у двовимірному просторі. Таке відкриття дозволить робити інші типи роботів.

Керування роботом передбачається за допомогою світла чи тепла. Попри те що нанотехнології значно дозволяють полегшити життя людства, деякі вчені побоюються того що технології, які вміють самовідновлюватися, одного дня можуть вийти з-під контролю.

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