Вважалося неможливим: вчені знайшли планету, якої не повинно було б існувати

Нова знахідка повністю ставить під сумнів класичні моделі виникнення планет

В США дослідники з Пенсільванського університету виявили у космосі планету, яка важча за свою зірку, що взагалі-то вважалося неможливим. Екзопланета отримала ім'я LHS 3154 та у 13 разів масивніша за нашу Землю.

Статтю із розповіддю про це опублікував журнал Science. У матеріалі повідомляється, що карликова зірка LHS 3154, навколо якої обертається екзопланета, в дев'ять разів менша за наше Сонце.

Зараз вчені намагаються зрозуміти, як така крихітна зірка зуміла породити таку гігантську планету. Класичними моделями формування планет таке вже пояснити неможливо.

"Це перший випадок, коли планета з такою великою масою була помічена на орбіті набагато меншої зірки. Тепер нам потрібно переглянути наше розуміння того, як формуються планети та зірки. Це відкриття ще раз наголошує, наскільки мало ми знаємо про Всесвіт", – прокоментував відкриття Суврат Махадеван, професор астрономії та астрофізики Пенсільванського університету.

Класична модель формування планет каже, що планети формуються з газопилових дисків, які, своєю чергою, залишаються після утворення зірок з протозіркових хмар. Маса майбутньої планети відзначається тим, скільки речовини залишилося у диску – і вона, як раніше вважалося, завжди буде меншою за материнську зірку.

В цьому випадку комп’ютерне моделювання показало, що LHS 3154 була повинна мати у 10 разів більшу величину, щоб згенерувати таку газопилову масу та породити настільки гігантську планету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.