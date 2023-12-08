Считалось невозможным: ученые обнаружили планету, которой не должно было бы существовать

Новая находка полностью подвергает сомнению классические модели возникновения планет

В США исследователи из Пенсильванского университета обнаружили в космосе планету, которая тяжелее своей звезды, что вообще-то считалось невозможным. Экзопланета получила имя LHS 3154 и в 13 раз массивнее нашей Земли.

Статью с рассказом об этом опубликовал журнал Science. В материале сообщается, что карликовая звезда LHS 3154, вокруг которой вращается экзопланета, в девять раз меньше нашего Солнца.

Сейчас учёные пытаются понять, как такая крошечная звезда сумела породить такую гигантскую планету. Классическими моделями формирования планет такое уже объяснить невозможно.

"Это первый случай, когда планета с такой большой массой была замечена на орбите гораздо меньшей звезды. Теперь нам нужно пересмотреть наше понимание того, как формируются планеты и звезды. Это открытие еще раз подчеркивает, насколько мало мы знаем о Вселенной", – прокомментировал открытие Суврат Махадеван, профессор астрономии и астрофизики Пенсильванского университета.

Классическая модель формирования планет говорит, что планеты формируются из газопылевых дисков, которые в свою очередь остаются после образования звезд из протозвездных облаков. Масса будущей планеты отмечается тем, сколько вещества осталось в диске – и она, как раньше считалось, всегда будет меньше материнской звезды.

В этом случае компьютерное моделирование показало, что LHS 3154 должна была иметь в 10 раз большую величину, чтобы сгенерировать такую газопылевую массу и породить столь гигантскую планету.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.