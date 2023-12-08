Нанороботы с ДНК, которые могут размножаться сами: ученые сделали важное изобретение

Открытие возможности делать ДНК в трехмерном пространстве позволит работам воспроизводить самих себя

Китайские и американские ученые заявили, что они создали крохотные наноботы, которые могут самовоспроизводиться и построены они из ДНК. Потенциально такие работы смогут попасть в кровь человека и уничтожать раковые клетки без хирургического вмешательства или собирать токсичные отходы из океана.

Как и все такие технологии новинка очень мала — на обычный лист бумаги могут уместиться тысячи таких роботов. Ширина механизма 100 нанометров – 0.0001 миллиметра. Они обладают потенциалом и при использовании в промышленности, ведь могут обрабатывать и производить наноматериалы с большой точностью.

Они берут разные части ДНК, выравнивают, а затем скрепляют вместе и так снова и снова. По определению авторов изобретения это "промышленный ДНК-наноробот, производящий трехмерную (3D), оптически активную хиральную структуру из оптически неактивных частей". Восстанавливать себя они могут безгранично, утверждают ученые, благодаря способу свертывания ДНК в трех измерениях. Революционность разработки состоит в том, что предыдущие исследования ДНК роботов были в двумерном пространстве. Такое открытие позволит производить другие типы роботов.

Управление роботом предполагается с помощью света или тепла. Несмотря на то, что нанотехнологии значительно позволяют облегчить жизнь человечеству, некоторые ученые опасаются того, что технологии, умеющие самовосстанавливаться, однажды могут выйти из-под контроля.

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