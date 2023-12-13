В Японії найшли рештки "синього дракона", який не має аналогів (фото)

На повне очищення та реконструкцію скелета пішло 5 років

Вчені знайшли та описали унікального японського мозазавра — монстра, що жив у Тихому океані 72 мільйони років тому. Він був сучасником іншого відомого хижака тиранозавра Рекса. Розміром мозазавр, якого назвали Wakayama Soryu, що значить синій дракон, був розміром з білу акулу.

Результати досліджень опублікували у Journal of Systematic Palaeontology. Знайшли викопні рештки у південно-західній Японії. Від звичайних мозазаврів та інших морських хижаків Wakayama Soryu відрізняється спинним плавником як у акули. Завдяки йому він міг би перевертатися у воді.

Також від інших представників вимерлих водних хижаків того періоду Wakayama Soryu відрізняють задні ласти, вони довші за передні, також він мав голову, схожу на крокодилячу. Схожі риси знайшлися із мозазаврами з Нової Зеландіх та Каліфорнії. Такий хижак міг мати майже бінокулярний зір, що робило його смертельним мисливцем.

Wakayama Soryu у порівнянні з людиною

Повна назва мозазавра — Megapterygius wakayamaensis, що вказує на місце знаходження в префектурі Вакаяма. Мегаптеригій означає "великий крилатий" через величезні ласти мозазавра. Виявив рештки мозазавра співавтор дослідження Акіхіро Місакі в 2006 році. Такуя Коніші описав його.

Такуя Коніші вивчав мозазаврів понад 15 років/ Фото Університету Цінциннаті

Загадка полягає в тому, як він пересувався — в сучасному світі немає аналога такій тварині. Такі величезні ласти для веслування використовував плезіозавр, але Wakayama Soryu має чотири ласти та хвостовий плавник. Дослідники припустили, що великі передні ласти могли допомогти у швидкому маневруванні, тоді як великі задні плавники могли забезпечувати кут для занурення або спливання. І, ймовірно, як і в інших мозазаврів, його хвіст генерував би потужне та швидке прискорення, коли він полював на рибу.

Вимерли ці морські "дракони" в той самий час, як і більшість динозаврів — після удару метеорита на узбережжі Мексики. "Телеграф" розповідав про деталі цієї історичної події. Причиною вимирання став не сам удар, а пил та кіптява, що піднялися в повітря і закрили сонце на десятиліття.