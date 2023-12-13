В Японии нашли остатки не имеющего аналогов "синего дракона" (фото)

На полную очистку и реконструкцию скелета ушло 5 лет

Ученые нашли и описали уникального японского мозазавра — монстра, жившего в Тихом океане 72 миллиона лет назад. Он был современником другого известного хищника тираннозавра Рекса. Размером мозазавр, названный Wakayama Soryu, что значит синий дракон, был размером с белую акулу.

Результаты исследований опубликовали в Journal of Systematic Palaeontology. Нашли ископаемые останки в юго-западной Японии. От обычных мозазаров и других морских хищников Wakayama Soryu отличается спинным плавником как у акулы. Благодаря ему он мог бы переворачиваться в воде.

Также от других представителей вымерших водных хищников того периода Wakayama Soryu отличают задние ласты, они длиннее передних, также он имел голову, похожую на крокодилову. Похожие черты нашлись с мозазаврами из Новой Зеландии и Калифорнии. Такой хищник мог иметь почти бинокулярное зрение, что делало его смертельным охотником.

Wakayama Soryu по сравнению с человеком

Полное название мозазавра – Megapterygius wakayamaensis, указывающее на местонахождение в префектуре Вакаяма. Мегаптеригий означает "большой крылатый" из-за огромных ласт мозазавра. Обнаружил остатки мозазавра соавтор исследования Акихиро Мисаки в 2006 году. Такая Кониши описал его.

Такуя Кониши изучал мозазавров более 15 лет/ Фото Университета Цинциннати

Загадка состоит в том, как он передвигался – в современном мире нет аналога такому животному. Такие огромные ласты для гребли использовал плезиозавр, но Wakayama Soryu имеет четыре ласта и хвостовой плавник. Исследователи предположили, что большие передние ласты могли помочь в быстром маневрировании, в то время как большие задние плавники могли обеспечивать угол для погружения или всплытия. И, вероятно, как и у других мозазавров, его хвост генерировал бы мощное и быстрое ускорение, когда он охотился за рыбой.

Вымерли эти морские "драконы" в то же время, как и большинство динозавров после удара метеорита на побережье Мексики. "Телеграф" рассказывал о деталях этого исторического события. Причиной вымирания стал не сам удар, а пыль и копоть, поднявшиеся в воздух и закрывшие солнце на десятилетия.