З фантастичного майбутнього: вчені зробили комп'ютер з мозку

Вченим вдалося виростити клітини мозку в лабораторії, зробити з них органоїд та з'єднати з чипом

Наука не стоїть на місці — вчені винаходять роботів-реплікаторів із ДНК тощо. Серед останніх відкриттів — штучно вирощені групи клітин людського мозку (органоїди) можуть єднатися із комп'ютерним чипом вельми успішно — вони виконують прості завдання.

Створили цю технологію в Університеті Індіани в США. Робота опублікована в Nature Electronics розповідає, що чіп та органоїд разом назвали Brainoware та підключили до штучного інтелекту. Виявилось, що він може на елементарному рівні розпізнавати мову, обробляти інформацію та вдосконалювати цей процес. Це може стати першим кроком до створення біокомп'ютерів.

Якщо завдяки Brainoware можливе створення революційного гібридного біокомп’ютера, який об’єднує тканини людського мозку зі звичайними схемами — це дасть можливість розробити ШІ, які імітують когнітивні процеси людини. Однак застосувати цю технологію можна не тільки в ШІ. Це багатообіцяюча платформа для моделювання різних неврологічних станів, таких як хвороба Альцгеймера, і тестування ефективності та токсичності нових методів лікування. Згодом ця технологія може замінити тваринні моделі, забезпечивши більш етичний і точний метод біомедичних досліджень.

Проте повстання машин чекати не варто. Експерти зазначають, що підтримувати життя у органоїдах достатньо важко, а складніші задачі вимагатимуть складніші органоїди. Це вимагає значного прогресу як у біологічній інженерії, так і в інтеграції цих органоїдів з електронними системами. Наразі дослідники шукатимуть шляхи подолання проблем з'єднання кремнієвих чипів із міні-мізками.

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