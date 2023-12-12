Из фантастического будущего: ученые сделали компьютер из мозга

Ученым удалось вырастить клетки мозга в лаборатории, сделать из них органоид и соединить с чипом

Наука не стоит на месте – ученые изобретают роботов-репликаторов из ДНК и т.д. Среди последних открытий искусственно выращенные группы клеток человеческого мозга (органоиды) могут соединяться с компьютерным чипом весьма успешно они выполняют простые задачи.

Создали эту технологию в Университете Индианы в США. Работа опубликованая в Nature Electronics, рассказывает, что чип и органоид вместе назвали Brainoware и подключили к искусственному интеллекту. Оказалось, что он может на элементарном уровне распознавать язык, обрабатывать информацию и усовершенствовать этот процесс. Это может стать первым шагом к созданию биокомпьютеров.

Если благодаря Brainoware возможно создание революционного гибридного биокомпьютера, объединяющего ткани человеческого мозга с обычными схемами, это позволит разработать ИИ, имитирующие когнитивные процессы человека. Однако применить эту технологию можно не только в ИИ. Это многообещающая платформа для моделирования различных неврологических состояний, таких как болезнь Альцгеймера и тестирование эффективности и токсичности новых методов лечения. Впоследствии эта технология может заменить животные модели, обеспечив более нравственный и точный метод биомедицинских исследований.

Однако восстания машин ждать не стоит. Эксперты отмечают, что поддерживать жизнь в органоидах достаточно сложно, а более сложные задачи требуют более сложных органоидов. Это требует значительного прогресса как в биологической инженерии, так и интеграции этих органоидов с электронными системами. Исследователи будут искать пути преодоления проблем соединения кремниевых чипов с мини-мозгами.

Ранее "Телеграф" рассказывал об активном развитии искусственного интеллекта. Он в будущем может заменить множество профессий. Среди первых, кто испытывает проблемы, называют юристов, маркетологов, экономистов.