В Китае разработали умную ткань: чем она поможет человеку

Ученые опробовали одежду при температуре от 12 до 37 градусов

Будущее уже рядом. Ученые интегрируют мозговые клетки в чипы, создавая бионический компьютер и активно разрабатывают другие современные технологии. В Китае создали самоподдерживающую персональную терморегуляционную одежду. Его можно носить целый день, а для питания он использует только солнечный свет.

Исследование опубликовано в журнале Science. Для создания сверхсовременной метаткани на основе микроволокна объединилась команда инженеров, материаловедов и химиков. По сравнению с предыдущими изделиями, эта одежда менее громоздкая – согревает людей, когда холодно, и помогает сохранить прохладу во время высокой температуры.

Основой разработки стали исследования метатканей для радиационного охлаждения днем. Исследователи стремились соединить гибкие солнечные батареи с электрокалоричной технологией, чтобы создать ткань на основе микроволокна, которую могли бы использовать люди при обычных обстоятельствах.

В одежду вставлены специальные пластины

Ткань сделана на основе органического фотоэлектрического модуля в сочетании с двунаправленным электрокалоричным устройством. Они гибкие и интегрируются в ткань. Исследователи отметили, что тестовая одежда, изготовленная по их технологии, могла быстро реагировать на изменения температуры окружающей среды. Температуру кожи держали в диапазоне от 32,0 до 36,0C, даже если температура окружающей среды колебалась от 12,5 до 37,6C.

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