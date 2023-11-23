Ера Bluetooth та Wi-Fi добігає кінця? Вчені опробували новий спосіб передачи даних

Новий спосіб може стати дешевшою та енергоощадливішою альтернативою

Більш енергоефективний та з футуристичними можливостями. Дослідники університету Сассекса у Британії та Південно-Східного технологічного університету і Ірландії представили своє свій винахід — передачу даних за допомогою електричних хвиль на близькі відстані. Потенційно технологія може замінити Bluetooth у смартфонах для передачі музики на навушники, обміну даним з годинниками.

Портал Science Daily зазначає, що сучасні технології такі як Bluetooth, Wi-Fi і 5G засновані на електромагнітному модуляції яку відкрили ще 125 років тому. Електричні хвилі короткого радіуса дії споживають менше ніж технологія, яка використовується наразі. Нову технологію можна використовувати не тільки в пристроях які знаходяться на людині, а й для взаємодії з розумним домом.

Дослідники зазначили, що в режимі повітря-повітря система перешкод не має, при взаємодії на тілі власне електричне поле людини може перешкоджати. Однак технологію успішно випробували на моделі бездротових навушників.

Серед технологій майбутнього, які можна реалізувати завдяки передачі даних електричними хвилями — обмін телефонами за допомогою дотику руки або двері, які відкриваються від дотику. Один з авторів зазначає, що технологія низьковартісна. Аби її швидко розгорнути треба зменшити для того, щоб використовувати у пристроях. Наразі дослідники шукають партнерів у промисловості для того, щоб зменшити технологію до розміру одного чіпа

Раніше "Телеграф" розповідав, що функція Bluetooth є однією із найбільш енергозатратних у смартфонах. Та з тих, що використовують електромагнітну передачу даних вона не єдина виснажує ресурс.