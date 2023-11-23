Эра Bluetooth и Wi-Fi подходит к концу? Ученые опробовали новый способ передачи данных

Новый способ может стать более дешевой и энергосберегающей альтернативой

Более энергоэффективный и с футуристическими возможностями. Исследователи университета Сассекса в Британии и Юго-Восточного технологического университета и Ирландии представили свое изобретение — передачу данных с помощью электрических волн на близкие расстояния. Потенциально технология может заменить Bluetooth в смартфонах для передачи музыки на наушники, обмена данными с часами.

Портал Science Daily отмечает, что современные технологии такие как Bluetooth, Wi-Fi и 5G основаны на электромагнитной модуляции, которую открыли еще 125 лет назад. Электрические волны короткого радиуса действия потребляют меньше, чем технология, используемая в настоящее время. Новую технологию можно использовать не только в устройствах находящихся на человеке, но и для взаимодействия с умным домом.

Исследователи отметили, что в режиме воздух-воздух система помех не имеет, при взаимодействии на теле собственное электрическое поле человека может препятствовать. Однако технологию успешно опробовали на модели беспроводных наушников.

Среди технологий будущего, которые можно реализовать благодаря передаче данных электрическими волнами — обмен телефонами с помощью прикосновения руки или открывающейся от прикосновения двери. Один из авторов отмечает, что технология дешева. Чтобы ее быстро развернуть, нужно уменьшить для того, чтобы использовать в устройствах. В настоящее время исследователи ищут партнеров в промышленности для того, чтобы снизить технологию до размера одного чипа

Ранее Телеграф рассказывал, что функция Bluetooth является одной из самых энергозатратных в смартфонах. Но из использующих электромагнитную передачу данных она не единственная истощающая ресурс.