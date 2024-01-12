Будет работать 50 лет без подзарядки: в Китае разработали уникальную батарею

Компания работает над дальнейшим усовершенствованием технологии

Китайский стартап представил новую батарею, которая, как утверждается, может производить электроэнергию в течение 50 лет. Она не требует зарядки или обслуживания.

Пекинская компания Betavolt заявила, что ее ядерная батарея является первой в мире, реализовавшей миниатюризацию атомной энергии, пишет Independent. В модуль размером меньше монеты удалось поместить 63 ядерных изотопа.

В компании заявили, что батарея следующего поколения перешла уже на этап пилотных испытаний. А со временем будет массово производиться для коммерческих гаджетов, таких как телефоны и дроны.

"Атомные батареи Betavolt могут удовлетворить потребности в долгосрочном электропитании во многих сценариях, таких как аэрокосмическая промышленность, оборудование искусственного интеллекта, медицинское оборудование, микропроцессоры, передовые датчики, небольшие дроны и микророботы", — говорится в пресс-релизе компании.

Батарея работает путем преобразования энергии, выделяемой с распадом изотопов, в электроэнергию с помощью процесса, впервые исследованного в 20 веке. Ученые из Советского Союза и Соединенных Штатов смогли разработать эту технологию для использования в космических кораблях, подводных системах и отдаленных научных станциях, однако ядерные батареи были дорогими и громоздкими.

Стремление миниатюризировать и коммерциализировать ядерные батареи было начато в рамках 14-го пятилетнего плана Китая, разработанного для укрепления экономики страны между 2021 и 2025 годами, в то время как исследовательские учреждения в США и Европе работают над их разработкой.

Компания Betavolt заявила, что ее первая ядерная батарея может выдавать мощность 100 микроватт и напряжение 3 В при размерах 15×15×5 кубических миллиметров. Однако она планирует производить батарею мощностью 1 Вт к 2025 году.

Небольшие размеры означают, что ее можно использовать серийно, чтобы производить больше энергии, при этом компания представляет себе мобильные телефоны, которые никогда не нужно подзаряжать, и дроны, которые могут летать вечно. Многослойная конструкция элемента также означает, что он не загорится или разразится в ответ на внезапное повреждение, утверждает Betavolt, а также он способен работать при температурах от -60C до 120C.

В компании отметили, что атомная энергетическая батарея, разработанная Betavolt, абсолютно безопасна, не имеет внешнего излучения и подходит для использования в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы, искусственные сердца и ушные раковины человека.

Также подчеркивается, что атомные батареи являются экологически чистыми. После периода распада 63 изотопа превращаются в стабильный изотоп меди, который нерадиоактивен и не представляет угрозы или загрязнения окружающей среды.

Напомним, исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) разработали новый тип литиево-металлической батареи, которую можно заряжать и разряжать более 6000 раз, и это больше, чем любая другая батарея такого типа. Они также утверждают, что батарею можно перезаряжать мгновенно, всего за несколько минут.