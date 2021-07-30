Скачать
П'ятниця, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота
Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота
Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака
Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака
Підсумки з’їзду партії "Голос": Рудик зберегла свою посаду, а сім нардепів – виключено
Підсумки з’їзду партії "Голос": Рудик зберегла свою посаду, а сім нардепів – виключено
Масштабні пожежі охопили ще один курорт Туреччини: в МЗС розповіли про евакуацію українців (відео)
Масштабні пожежі охопили ще один курорт Туреччини: в МЗС розповіли про евакуацію українців (відео)

Астрофізики будуть шукати техніку і артефакти інопланетян

Астрофізики будуть шукати техніку і артефакти інопланетян
02:37 Сьогодні Телеграф VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Професор з Гарварда Аві Леб (Avi Loeb) очолить новий проєкт з пошуку позаземних цивілізацій "Галілео". Цього разу мова йде не про фіксацію сигналів з космосу, а про фізичні артефакти або технології. Поштовхом до створення міжнародного наукового об'єднання став об'єкт Оумуамуа (Oumuamua), який відвідав Сонячну систему у 2017. Він мав аномальні фізичні властивості.

Про це повідомляє сайт проєкту.

"Ми можемо тільки здогадуватися, чи можна пояснити Оумуамуа за допомогою ніколи раніше не зафіксованих природних явищ, або шляхом розширення нашої уяви до того, що Оумуамуа, можливо, є позаземним технологічним об'єктом, схожим на дуже тонке світлове вітрило або комунікаційну тарілку, що скоріше відповідає астрономічним даними ", - сказано в заяві.

В рамках проєкту "Галілео" дослідники будуть працювати в трьох напрямках:

  • отримувати мультидетекторні зображення невпізнаних повітряних явищ з високою роздільною здатністю і з'ясовувати їх природу
  • пошук і поглиблене дослідження міжзоряних об'єктів, подібних Оумуамуа
  • пошук потенційних супутників позаземних технологічних цивілізацій.

Вчені з комітету ООН з космічного простору раніше заявили про рекордну кількість астероїдів, які пролітають біля Землі в 2021 році, майже половина з них наближається до планети.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 55

Все по темі:

Galileo, Гарвард, Оумуамуа, Інопланетне життя, позаземні цивілізації.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)
02 Вакцина Pfizer слабшає через півроку: чи потрібно робити щеплення повторно?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)
Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)
Мати 6-річної дівчинки, убитої підлітком під Харковом, розповіла про останні години життя доньки (фото)
Мати 6-річної дівчинки, убитої підлітком під Харковом, розповіла про останні години життя доньки (фото)
Зеленський змінив &quot;верхівку&quot; української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
Зеленський змінив "верхівку" української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято
День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся