Астрофізики будуть шукати техніку і артефакти інопланетян

Професор з Гарварда Аві Леб (Avi Loeb) очолить новий проєкт з пошуку позаземних цивілізацій "Галілео". Цього разу мова йде не про фіксацію сигналів з космосу, а про фізичні артефакти або технології. Поштовхом до створення міжнародного наукового об'єднання став об'єкт Оумуамуа (Oumuamua), який відвідав Сонячну систему у 2017. Він мав аномальні фізичні властивості.

Про це повідомляє сайт проєкту.

"Ми можемо тільки здогадуватися, чи можна пояснити Оумуамуа за допомогою ніколи раніше не зафіксованих природних явищ, або шляхом розширення нашої уяви до того, що Оумуамуа, можливо, є позаземним технологічним об'єктом, схожим на дуже тонке світлове вітрило або комунікаційну тарілку, що скоріше відповідає астрономічним даними ", - сказано в заяві.

В рамках проєкту "Галілео" дослідники будуть працювати в трьох напрямках:

отримувати мультидетекторні зображення невпізнаних повітряних явищ з високою роздільною здатністю і з'ясовувати їх природу

пошук і поглиблене дослідження міжзоряних об'єктів, подібних Оумуамуа

пошук потенційних супутників позаземних технологічних цивілізацій.

Вчені з комітету ООН з космічного простору раніше заявили про рекордну кількість астероїдів, які пролітають біля Землі в 2021 році, майже половина з них наближається до планети.