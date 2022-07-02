Частина нерухомості подорожчає, а частина — впаде у ціні: де це станеться і чому

Ріелтори радять не поспішати з покупкою житла

Бойові дії, що продовжуються в Україні, роблять які-небудь прогнози на ринку нерухомості вельми ненадійними, але все ж деякі тенденції ринку передбачити можна.

Як повідомляє "24 канал", частина нерухомості в Україні серйозно подешевшає, а частина навпаки, зросте в ціні. Залежатиме це від ситуації на фронті, географічного розташування житла та того, про яке місто йдеться.

Так, на думку ріелторів після перемоги України попит на житло може закінчитися справжнім ціновим "бумом", що особливо буде помітним у містах, що є сусідами з дружніми країнами. В основному йдеться про:

Закарпаття,

Івано-Франківській

Львівській;

Рівненській областях.

Також ймовірно ціни зростуть і в невеликих містах, які через розмір не постраждали від ракетних і артилерійських ударів. Щоправда, як при цьому зміняться ціни в столиці та містах-мільйонниках, експерти прогнозувати не беруться, але навряд чи в них варто чекати сильного падіння цін.

Натомість у районах, які постраждали від нападу ворогів, майже напевно фіксуватиметься зниження цін на житло, приблизно в 1,5 раза, що пов’язано не лише з руйнуванням інфраструктури, а й з негативними асоціаціями, які залишаться навіть після перемоги та відновлення цих територій. Щоправда, ця тенденція буде тимчасовою.

Проте загалом ріелтори поки радять не поспішати з покупкою житла, оскільки війна ще не закінчена і є ризик прильоту, а також на ринку багато дозволеного чи постраждалого житла зі швидким та неякісним ремонтом.

У той же час експерти говорять про 5 факторів того, чому ціни на нерухомість можуть серйозно піти вниз.