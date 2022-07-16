Як перевірити житло перед покупкою і не стати жертвою аферистів — 4 простих поради

Прості поради як не стати жертвою шахраїв

Незважаючи на агресію Росії проти України з початку року нерухомість зросла в ціні на 8-11%, тому ціна на квадратний метр житла на вторинному ринку перевищила 19 000 гривень.

Однак питання купівлі нерухомості не завжди залежить тільки від грошей, часто це вміння грамотно провести угоду, що особливо важливо у випадку з будинками, адже тут постає питання землі, на якій стоїть житло.

Як правильно здійснити подібну угоду, щоб не потрапити на вудку шахраїв, розповів керуючий партнер юридичної компанії KopotLawyers та співзасновник онлайн-сервісу перевірки документів новобудов Monitor.Estate Володимир Копоть:

1) перевірте наявність документів та ліцензій — якщо йдеться про квартиру в новобудові, вам зобов’язані показати проект будівництва та дозвільні документи на нього. Серед них ліцензія та дозвіл на будівельні роботи, а також договір оренди чи право власності на земельну ділянку. Якщо вам кажуть, що ці документи ще на стадії підготовки, слід продовжити пошук житла. До того ж, дані повинні відповідати дійсності. Наприклад, якщо на папері передбачено 10 поверхів, а будинок зводять на 25 – це також "тривожний дзвіночок".

Якщо вибираєте квартиру на вторинному ринку — ретельно перевірте документи на власність. Насамперед, попросіть юристів перевірити їхню справжність і виключити можливість підробки. Крім того, зараз в Україні частково дозволили продавати житло за довіреністю, якщо вона виписана за кордоном та засвідчена консулом. Однак її мають видати не пізніше ніж за 30 днів до підписання угоди. Якщо більше — потрібна нотаріальна заява-підтвердження довірителя, що довіреність досі діє;

2) перевірте статус земельної ділянки – байдуже, воєнний час чи мирний – свого цільового призначення ділянка не змінить, а можливі ризики нікуди не зникнуть. Тому просіть у забудовника документ про право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок. Крім того, призначення землі має бути для будівництва житла. Також слід перевірити ділянку на Публічній карті;

3) переконайтеся у безпеці будинку — в умовах війни виникла додаткова проблема: пошкодження будинків, підведених комунікацій тощо. Тому перед покупкою житла скористайтеся послугами технічних фахівців, таких як інженери, технагляд та архітектори, щоб виявити неочевидні несправності. Тільки під час візуального огляду вони зможуть оцінити, наскільки будинок зруйнований чи пошкоджений;

4) переконайтеся в доцільності ціни квартири – якщо ціна запропонованої квартири вища на 20% ринкової, то слід з’ясувати, чому саме. Можливо, є додаткові бонуси: дитячі майданчики, панорамний вигляд і т.д. Якщо ж ціна суттєво нижча, слід звернути увагу не лише на документи та продавця, а й вивчити історію об’єкта. Як правило, підозріло дешеві квартири мають недоліки у документах чи судові історії.

Також слід бути обережними при оренді житла, і користуватися кількома простими порадами, щоб не стати їхньою жертвою.