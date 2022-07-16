Как проверить жилье перед покупкой и не стать жертвой аферистов – 4 простых совета

Простые советы как не стать жертвой мошенников

Несмотря на агрессию рф против Украины с начала года недвижимость выросла в цене на 8-11%, так что цена на квадратный метр жилья на вторичном рынке превысила 19 000 гривен.

Однако вопрос покупки недвижимости не всегда зависит только от денег, часто это умение грамотно провести сделку, что особенно важно в случае с домами, ведь здесь встает вопрос земли, на котором стоит жилье.

Как правильно осуществить подобную сделку, чтобы не попасть на удочку мошенников, рассказал управляющий партнер юридической компании KopotLawyers и соучредитель онлайн-сервиса проверки документов новостроек Monitor.Estate Владимир Копоть:

1) проверьте наличие документов и лицензий — если речь идет о квартире в новостройке, вам обязаны показать проект строительства и разрешительные документы на него. Среди них лицензия и разрешение на строительные работы, а также договор аренды или право собственности на земельный участок. Если вам говорят, что эти документы еще в процессе подготовки, следует продолжить поиск жилья. К тому же данные должны соответствовать действительности. Например, если на бумаге предусмотрено 10 этажей, а дом возводят на 25 – это тоже "тревожный колокольчик".

Если же выбираете квартиру на вторичном рынке – тщательно проверьте документы на собственность. В первую очередь, попросите юристов проверить их подлинность и исключить возможность подделки. Кроме того, сейчас в Украине частично разрешили продавать жилье по доверенности, если она выписана за границей и удостоверена консулом. Однако ее должны выдать не позднее 30 дней до подписания соглашения. Если больше — нужно нотариальное заявление-подтверждение доверителя, что доверенность до сих пор действует;

2) проверьте статус земельного участка – неважно, военное время или мирное — своего целевого назначения участок не изменит, а возможные риски никуда не исчезнут. Поэтому просите у застройщика документ о праве собственности или договоре аренды на земельный участок, на котором возводится дом. Кроме того, предназначение земли должно быть для строительства жилья. Также следует проверить участок на Публичной кадастровой карте;

3) убедитесь в безопасности дома — в условиях войны возникла дополнительная проблема: повреждение домов, подведенных коммуникаций и т.п. Поэтому перед покупкой жилья воспользуйтесь услугами технических специалистов, таких как инженеры, технадзор и архитекторы, чтобы выявить неочевидные неисправности. Только при визуальном осмотре они смогут оценить, насколько дом разрушен или поврежден;

4) убедитесь в целесообразности цены квартиры — если цена предлагаемой квартиры выше на 20% рыночной, то следует выяснить, почему именно. Возможно, там есть дополнительные бонусы: детские площадки, панорамный вид и т.д. Если же цена существенно ниже, следует обратить внимание не только на документы и продавца, но и изучить историю объекта. Как правило, подозрительно дешевые квартиры имеют недостатки в документах или судебные истории.

Также следует быть осторожными при аренде жилья, и пользоваться несколькими простыми советами чтобы не стать их жертвой.