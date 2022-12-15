Ринок житла у 2023 році: чи чекати українцям на нові квартири

Українцям розповіли, чи будуть нові квартири

Поки українці, які покинули через війну свої будинки, змушені в основному знімати житло в оренду, девелопери будують плани щодо відновлення ринку будівництва житла на 2023-й рік. Як вважають забудовники, попит на житло зросте, хоч і незначно.

Таку думку висловив співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. За його словами, за весь 2023 рік попит на житло зросте приблизно на 10-15% порівняно з найгіршою для ринку ситуацією березня-квітня 2022 року.

Цьому сприятимуть такі фактори:

прогнозований та контрольований рівень інфляції в межах 25%;

зниження собівартості будівництва в середньому на 15% за рахунок конкурентної ціни будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт;

зростання рівня доходів громадян у середньому на 15-20%,

ефективна політика влади щодо відновлення економіки та залучення інвестицій, спрямованих на кредитування будівельної галузі під 3-5%,

зростання рівня попиту, можливість для широких верств населення стати власниками житла у вигляді пільгових програм іпотечного кредитування.

"У найближчі два-три місяці на ринку збережеться мінімальний (точковий) попит на новобудови переважно економ- та комфорт-класу з рівнем готовності від 80% і вище. При цьому понад 90% покупців будуть зацікавлені у придбанні житла лише у кількох містах: Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Ужгороді та частково Одесі", — зазначив експерт.

Але загалом девелопер прогнозує галузі важкий період, спричинений ризиками, які несе війна, інфляцією та зростанням собівартості квадратного метра житла на 25-30% у доларах. І хоча забудовники суттєво підняли ціну "квадрату" (в середньому на 40% у гривневому еквіваленті) — до 2/3 девелоперів балансують на межі банкрутства через падіння попиту.

Загалом, за словами Володимира Семенцова, будівництво житла залежатиме від перебігу бойових дій, підвищення безпеки життя громадян, динаміки звільнення України від загарбників та економічної ситуації в країні.

Тим часом в Україні з’явилася і навіть процвітає нова галузь будівництва — зведення та продаж приватних бомбосховищ.