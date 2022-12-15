Рынок жилья в 2023 году: ждать ли украинцам новых квартир

Украинцам рассказали, будут ли новые квартиры

Пока покинувшие из-за войны свои дома украинцы вынуждены в основном снимать жилье в аренду, девелоперы строят планы по восстановлению рынка строительства жилья на 2023-й год. Как считают застройщики, спрос на жилье вырастет, хотя и незначительно.

Такое мнение "Телеграфу" высказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. По его словам, за весь 2023-й год спрос на жилье вырастет примерно на 10-15% в сравнении с худшей для рынка ситуацией марта-апреля 2022 года.

Этому будут способствовать следующие факторы:

прогнозируемый и контролируемый уровень инфляции в пределах 25%;

снижение себестоимости строительства в среднем на 15% за счет конкурентной цены строительных материалов и строительно-монтажных работ;

рост уровня доходов граждан в среднем на 15-20%,

эффективная политика властей по восстановлению экономики и привлечению инвестиций, направленных на кредитование строительной отрасли под 3-5%,

рост уровня спроса, возможность для широких слоев населения стать владельцами жилья посредством льготных программ ипотечного кредитования.

"В ближайшие два-три месяца на рынке сохранится минимальный (точечный) спрос на новостройки преимущественно эконом- и комфорт-класса с уровнем готовности от 80% и выше. При этом более 90% покупателей будут заинтересованы в приобретении жилья только в нескольких городах: Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Ужгороде и частично Одессе", — отметил эксперт.

Но в целом девелопер прогнозирует отрасли тяжелый период, вызванный рисками, которые несет война, инфляцией и ростом себестоимости квадратного метра жилья на 25-30% в долларах. И хотя застройщики существенно подняли цену "квадрата" (в среднем на 40% в гривневом эквиваленте) — до 2/3 девелоперов балансируют на грани банкротства вследствие падения спроса.

В целом, по словам Владимира Семенцова, строительство жилья будет зависеть от хода боевых действий, повышения безопасности жизни граждан, динамики освобождения Украины от захватчиков и экономической ситуации в стране.

Тем временем в Украине появилась и даже процветает новая отрасль строительства — возведение и продажа частных бомбоубежищ.