Норвезького терориста Брейвіка, який вбив 77 людей, можуть випустити на свободу: подробиці

Брейвік просить суддів про УДЗ і каже, що розкаюється у вбивстві 77 осіб

Андерс Брейвік — норвезький укладений, який 10 років тому влаштував два кривавих теракту і вбив загалом 77 чоловік, — може вийти на свободу.

Як повідомляє місцеве видання VG, Брейвік подав прохання про умовно-дострокове звільнення, яке розглянуть в суді.

Захист Брейвіка каже, що з даного питання вже призначено засідання. Їх підзахисний, продовжують адвокати, три роки тому розкаявся в скоєному і нібито більше не дотримується фашистської ідеології. Крім того, Брейвік скаржиться на "нелюдські" умови утримання у в’язниці.

Відзначимо, що прокурори проситимуть служителів Феміди відхилити прохання терориста, якому залишилося відсидіти ще 11 років.

Нагадаємо, що злочини Брейвік скоїв в липні 2011 року: спочатку він підірвав авто біля урядової комплексу в Осло, після чого вирушив на острів Утойя, де розстріляв 69 учасників молодіжного літнього табору Робочої партії. Всього в цих двох терактах загинуло 77 осіб, ще понад 150 були важко поранені. Деякі постраждалі втратили кінцівки і прикуті до інвалідних крісел.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Пентагон заявив про готовність до жорстких заходів після смерті своїх громадян в Кабулі під час терактів 26 серпня. Так, президент США Джо Байден вже віддав наказ про розробку ударів по керівництву і об’єктам ІДІЛ в Афганістані і Пакистані.