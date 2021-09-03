Різав людей, поки не застрелили: прихильник ІДІЛ влаштував теракт в супермаркеті в Новій Зеландії (відео)

У новозеландському Окленді терорист зі Шрі-Ланки напав з ножем на 6 відвідувачів супермаркету і був застрелений через хвилину

У п’ятницю, 3 вересня, в Новій Зеландії в місті Окленд відбувся теракт. Прихильник терористичного угрупування "ІДІЛ" з ножем напав на натовп людей в супермаркеті.

Про те, що сталося, повідомляє місцеве ЗМІ New Zealand Herald з посиланням на прем’р-міністра країни Джасінду Ардерн.

Відомо, що трагедія трапилася в районі Нью-Лінн. Поліція переслідувала чоловіка, який викликав у них підозру, від його будинку. В результаті, він зайшов до супермаркету, взяв з полиці ніж і напав на ні в чому не винних покупців. В результаті, він серйозно поранив 6 людей, а його самого застрелили поліцейські через 60 секунд після атаки.

Правоохоронці вже назвали подію терактом і розповіли деякі подробиці з життя убитого терориста. Так, нальотчик — громадянин Шрі-Ланки, який прибув до Європи в 2011 році. Через екстремістські погляди і симпатії до ІДІЛ за ним спостерігали копи.

Нагадаємо, нещодавно світ облетіла фотографія 23-річного американського сержанта Ніколь Джі, яка врятувала в Кабулі однорічного малюка і на знімку дбайливо тримає його на руках. Незабаром з’ясувалося, що героїня цього фото — одна з двох американок, яка загинула в результаті вибуху терориста-смертника в аеропорту Афганістану 26 серпня.