Голі британці нападали на перехожих в центрі Лондона (фото)

Англійці побили велосипедиста та ще одного перехожого.

В центрі Лондона (Великобританія) двоє чоловіків вийшли на вулицю оголеними і нападали на перехожих.

Про це в пʼятницю, 10 вересня повідомляє "Mirror".

Один із чоловіків був повністю голий, а другий у трусах-боксерках.

Двоє голих британців нападали на перехожих

Вони вийшли із метрополітену і попрямували до пішохідного переходу, де якраз стояв велосипедист, котрий чекав, поки світлофор дасть дозвіл рухатися. Оголені чоловіки підійшли до велосипедиста, після чого один із них вдарив його ногою та повалив на асфальт. Тоді правопорушники втекли з місця пригоди.

Постраждалий велосипедист упав на землю

Згодом працівникам поліції вдалося знайти та затримати оголених чоловіків. Ними виявилися жителі столиці 26 та 32 років. Як зʼясували правоохоронці, велосипедист був не єдиним, хто постраждав. Двоє британців також побили ще одного перехожого на вулиці.

Відповідно до розділу 3 "Про психічне здоровʼя" чоловіків відправили на обстеження до лікарні, після чого повернули до відділку поліції. Врешті решт порушників відпустили під слідство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня у місті Рівне двоє 15-річних братів-близнюків напали з ножем на випадкову перехожу, щоб дізнатися про відчуття людини в момент удару гострим предметом.

Нагадуємо, що 3 вересня у Новій Зеландії терорист зі Шрі-Ланки напав з ножем на людей у супермаркеті — убивцю застрелили.