У Стокгольмі вручили Нобелівську премію з хімії: кому і за що

Відкриття вчених можна використовувати для розвитку фармацевтики

У середу, 6 жовтня, відбулося вручення Нобелівської премії в галузі хімії.

Як повідомляє офіційний сайт комітету засновників, перемога дісталася вченим Бенджаміну Лісту і Девіду Макмілліану. В основі їхнього відкриття лежить дослідження органокаталізу — інструменту, який допомагає у вивченні будівництва молекул.

Органокаталіз допоможе багатьом науковим сферам створювати молекулярні зв’язки, які поліпшать еластичність і міцність матеріалів, при цьому не додаючи зайвих токсичних речовин до навколишнього середовища.

Раніше більшість хіміків вважали, що в природі може існувати лише два типи каталізаторів — ферменти і метали. Однак Лісту і Макмілліану вдалося довести, що існують ще й органічні.

Бенджамін Лист і Девід Макмілліан

У таких каталізаторів спостерігається стабільна структура атомів вуглецю, до якої можуть "приєднуватися" групи інших, більш активних хімічних матеріалів. При цьому вчені відзначають, що в структурі органокаталізаторів також часто фіксується наявність кисню, азоту або фосфору. Саме це і дозволяє вважати подібні елементи екологічно чистими.

"Ця концепція каталізу наскільки ж проста, як і геніальна", — вважає глава Нобелівського комітету з хімії Йоганн Аквіст.

Вважається, що відкриття органічних каталізаторів допоможе не тільки розвитку хімії, а й простимулює розвиток фармацевтики та деяких сфер промисловості.

До слова, в минулому році престижний науковий приз отримали жінки — француженка Емманюель Шарпантьє і американка Дженніфер Даудне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, кому у 2021-у дісталася "медична Нобелівка". До слова, нагороду вручили за відкриття рецепторів температури і дотику.