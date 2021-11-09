Мікроавтобус з українцями злетів із дороги у Польщі, є загиблі (фото)

У мікроавтобусі було чотири особи.

Двоє українців загинули в ДТП у Польщі у Свентокшиському воєводстві на дорозі зі Сташува у Кельце. Трагедія сталася рано вранці близько 3:40 поблизу містечка Ханьча.

Про це повідомляють польські ЗМІ.

З невідомих причин водій з’їхав з дороги та врізався у дерево. У мікроавтобусі Mercedes було чотири особи. Жінка 25 років та чоловік 24 років загинули на місці. Водія, хлопця 25 років і ще одного пасажира (35-річного чоловіка) доправили до лікарні. Їхній стан оцінюють як важкий.

Наслідки від удару об дерево

Удар об дерево сильно пошкодив передню частину машини. Щоб деблокувати постраждалих, знадобилися гідравлічні лещата.

Мікроавтобус мав українські номери. Поліція здійснює розслідування трагедії.

Раніше "Телеграф" писав, що у ДТП у Польщі загинула молода українка.

Також повідомлялося, що відносини України та Польщі намагалися розладнати провокатори — змалювали пам’ятник польському діячеві у жовтий та синій, але переплутали місця розташування кольорів на прапорі. Це сталося через деякий час після заяви польського чиновника про дискримінацію його співвітчизників в Україні.