Микроавтобус с украинцами слетел с дороги в Польше, есть погибшие (фото)
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В микроавтобусе было четыре человека.
Двое украинцев погибли в ДТП в Польше в Свентокшиском воеводстве на дороге из Сташува в Кельце. Трагедия произошла ранним утром около 3:40 близ городка Ханьча.
Об этом сообщают польские СМИ.
По неизвестными причинам водитель съехал с дороги и врезался в дерево. В микроавтобусе Mercedes было четыре человека. Женщина 25 лет и мужчина 24 лет погибли на месте. Водитель, парень 25 лет и еще один пассажир (35-летний мужчина) доставлены в больницу. Их состояние оценивают как тяжелое.
Удар о дерево сильно повредил переднюю часть машины. Чтобы деблокировать пострадавших, понадобились гидравлические тиски.
У микроавтобуса были украинские номера. Полиция проводит расследование трагедии.
Ранее "Телеграф" писал, что в ДТП в Польше погибла молодая украинка.
Также сообщалось, что отношения Украины и Польши пытались разладить провокаторы — обрисовали памятник польскому деятелю в желтый и синий, но перепутали места расположения цветов на флаге. Это произошло через некоторое время после заявления польского чиновника о дискриминации его соотечественников в Украине.
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