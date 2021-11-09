Більше не в зеленому списку: перша країна ЄС заборонила в’їзд українцям

Відтепер до Бельгії без поважних причин потрапити не можна.

На тлі непростої ситуації з коронавірусом в Україні та чергового антирекорду щодо смертності від хвороби, Рада Європи прибрала нашу країну із "зеленого списку" для тих, хто в’їжджає до ЄС. Попри те, що поки що це рішення носить рекомендаційний характер, перша європейська країна вже закрила в’їзд навіть для вакцинованих українських туристів.

Про це поінформувало посольство України у Бельгії.

"Бельгія обмежує поїздки для українців у несуттєвих (туристичних) цілях. Подорожі з поважної причини та транзит дозволяються", — йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що заборона почала діяти вже з 9 листопада.

Водночас там наголошують, що в’їзд з України заборонять не для всіх та перерахували категорії людей, на яких обмеження не поширюється. Серед них:

громадяни Бельгії та особи, які мають основне місце проживання в цій країні;

подружжя громадян Бельгії та їх діти;

особи, які подорожують транзитом через Бельгію до країни ЄС чи Шенгенської зони, де вони проживають;

особи, які здійснюють транзит через Бельгію до країн за межами ЄС чи Шенгенської зони, за умови, що ті не залишатимуть аеропорт;

особи, які прибувають до країни з вагомих гуманітарних причин;

моряки, льотчики та інші категорії транспортного та вантажного персоналу.

Останній категорії людей необхідно також мати сертифікат, який був виданий роботодавцем.

Також наголошується, що всі особи старше 12 років після прибуття до Бельгії зобов’язані мати при собі ПЛР-тест, зроблений не пізніше як за 72 години.

Крім того, необхідно буде пройти тестування вже у самій країні на перший та сьомий день перебування.

Усі особи, які повертаються з країн із високими ризиками, повинні пройти десятиденний карантин. Це не поширюється на дипломатів та транспортний персонал.

Перераховані вище карантинні заходи доведеться проходити всім особам, незалежно від того, вакциновані вони чи ні.

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 9 листопада було зафіксовано майже півмільйона активних випадків COVID-19. При тому, найгірші справи в Одеській області.