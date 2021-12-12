На Сицилії вибухнув житловий будинок: є загиблі, під завалами залишаються люди (фото)

Наразі ще шістьох місцевих жителів вважають зниклими безвісти

Пізно ввечері суботи, 11 грудня, в італійському муніципалітеті Равануза на Сицилії стався вибух у житловому будинку. В результаті ще кілька найближчих будівель було зруйновано, рятувальники звітують про трьох загиблих.

Подробиці повідомило місцеве агентство новин ANSA.

За попередньою інформацією пожежної команди, вибух спровокувало скупчення газу. При цьому він міг збиратися під землею.

Після вибуху почалася пожежа

Рятувальники працюють, щоб знайти зниклих

Причину, через яку газ вибухнув, належить з’ясувати фахівцям. Зараз же говорять про різне — від іскри під час руху ліфта до зсуву ґрунту чи інших природних впливів.

Уламки розлетілися на кілька вулиць

Початково після вибуху 12 людей були оголошено зниклими безвісти. Вже через кілька годин рятувальники знайшли 80-річну жінку, яка отримала серйозні травми, і її молоду невістку, котрим вдалося вижити.

Завали вражають

Кількість загиблих на ранок неділі зросла до трьох. Першим був виявлений труп чоловіка, вранці знайшли ще одну місцеву жительку, а також тіло, що опинилося під завалами стіни, яка впала. Стать третього загиблого не уточнюють.

Зазначимо, що внаслідок пригоди не просто було зруйновано три будинки, а ще й пошкоджено близько чотирьох. Вибух був такої сили, що його чули мешканці кількох кварталів.

Пошуки зниклих людей продовжуються. Рятувальники не втрачають надії знайти тих, хто вижив.

Нагадаємо, що нещодавно витік газу спричинив вибух багатоквартирного будинку і в Україні. Трагедія сталася на Миколаївщині — містечку Нова Одеса. Як повідомляв "Телеграф", внаслідок вибуху загинуло троє людей, причому одна із них не під завалами, а через пережитий стрес.