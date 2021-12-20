У Франції дітям випадково ввели подвійну дозу вакцини Pfizer: які наслідки помилки

У деяких вакцинованих передозування вакциною супроводжувалося неприємними симптомами

У Франції шестеро дітей віком від 5 до 11 років випадково отримали подвійну дозу вакцини від коронавірусу. Побічними наслідками від передозування стала сильна втома та біль у тілі.

Як передає видання Le Figaro, інцидент стався у центрі вакцинації Ле-Мані. Шістьом дітям робили вакцину Comirnaty (Pfizer) і помилково замість необхідних 10 мкг ввели 20 мкг препарату.

Про помилку лікарів одразу поінформували батьків і призначили необхідні подальші заходи. У агентстві з охорони здоров’я Франції зазначили, що наслідками передозування може стати лихоманка та болі в тілі.

Зазначається, що у п’ятьох дітей передозування вакциною Pfizer не викликало жодних симптомів та не позначилося на самопочутті, тоді як у шостої дитини це супроводжувалося сильною втомою та болем.

Варто зазначити, що у багатьох країнах світу дітей віком від 5 до 11 років вакцинують від коронавірусу препаратом Pfizer-BioNTech, однак зменшеною дозою вакцини.

Раніше повідомлялося, що в Україні дітям віком від 12 до 18 років почали робити перші щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19. Для проведення щеплення необхідно звернутися у будь-який з пунктів вакцинації, але для цього потрібен дозвіл батьків та відсутність медичних протипоказів.

Раніше "Телеграф" писав, що МОЗ розширило список категорій громадян, яким потрібна обов’язкова вакцинація.