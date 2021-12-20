Укр

Во Франции детям случайно ввели двойную дозу вакцины Pfizer: какие последствия ошибки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Двойную дозу ввели шестерым детям от 5 до 11 лет Новость обновлена 20 декабря 2021, 09:22
Двойную дозу ввели шестерым детям от 5 до 11 лет

У некоторых вакцинированных передозировка вакциной сопровождалась неприятными симптомами

Во Франции шестеро детей от 5 до 11 лет случайно получили двойную дозу вакцины от коронавируса. Побочными последствиями от передозировки стала сильная усталость и боль в теле.

Как передает издание Le Figaro, инцидент произошел в центре вакцинации Ле-Мани. Шестерым детям делали вакцину Comirnaty (Pfizer) и ошибочно вместо необходимых 10 мкг ввели 20 мкг препарата.

Об ошибке врачей сразу проинформировали родителей и назначили необходимые меры. В агентстве по здравоохранению Франции отметили, что последствия передозировки могут стать лихорадка и боли в теле.

Отмечается, что у пятерых детей передозировка вакциной Pfizer не вызывала никаких симптомов и не отразилась на самочувствии, тогда как у шестого ребенка это сопровождалось сильной усталостью и болью.

Следует отметить, что во многих странах мира детей от 5 до 11 лет вакцинируют от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech, однако уменьшенной дозой вакцины.

Ранее сообщалось, что в Украине детям от 12 до 18 лет начали делать первые прививки против коронавирусной инфекции COVID-19. Для прививки необходимо обратиться в любой из пунктов вакцинации, но для этого требуется разрешение родителей и отсутствие медицинских противопоказаний.

Ранее "Телеграф" писал, что Минздрав расширил список категорий граждан, которым нужна обязательная вакцинация.

Теги:
#Франция #Дети #Вакцинация #Pfizer #Коронавирус #Covid-19
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