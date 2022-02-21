В Україні з’явиться військова місія Європейського Союзу: перші подробиці

У МЗС кажуть, що це сигнал до збільшення присутності ЄС в Україні.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні розгорнуть тренувальну військову місію Європейського Союзу.

Таку інформацію міністр озвучив після засідання глав МЗС країн ЄС.

Читайте також: Категорія Україна Після бомбардування вони вже не треба: Зеленський дорікнув Заходу санкціями проти РФ Глава держави вважає, що зволікання із санкціями проти РФ може дорого обійтися Україні.

За його словами, Європейський Союз вже ухвалив відповідне рішення щодо розгортання дорадчо-тренувальної військової місії в Україні, однак наразі параметри та час її розгортання уточнюються.

Глава українського МЗС уточнив, що Україна довго працювала з країнами Євросоюзу над цим питанням і нарешті це сталося. При цьому зазначається, що це не будуть бойові підрозділи, а мова лише про тренувальний орган.

Кулеба додав, що дуже важливо, аби ця ініціатива "дійшла до свого завершення" і назвав це сигналом до збільшення присутності ЄС в Україні.

Нагадаємо, у Європейському Союзі заявили, що провокації Росії не спрацюють та пообіцяли потужну відповідь. На підтримку Україні, також виступили Велика Британія і США, заявивши про готовність до жорстких санкцій про російської сторони у випадку її вторгнення.

Також "Телеграф" повідомляв, що президент США Джозеф Байден напередодні пообіцяв, що від російської економіки залишаться лише клапті, якщо Путін ризикне напасти на Україну.