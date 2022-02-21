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В Україні з’явиться військова місія Європейського Союзу: перші подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 21 лютого 2022, 13:51
Дмитро Кулеба

У МЗС кажуть, що це сигнал до збільшення присутності ЄС в Україні.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні розгорнуть тренувальну військову місію Європейського Союзу.

Таку інформацію міністр озвучив після засідання глав МЗС країн ЄС.

За його словами, Європейський Союз вже ухвалив відповідне рішення щодо розгортання дорадчо-тренувальної військової місії в Україні, однак наразі параметри та час її розгортання уточнюються.

Глава українського МЗС уточнив, що Україна довго працювала з країнами Євросоюзу над цим питанням і нарешті це сталося. При цьому зазначається, що це не будуть бойові підрозділи, а мова лише про тренувальний орган.

Кулеба додав, що дуже важливо, аби ця ініціатива "дійшла до свого завершення" і назвав це сигналом до збільшення присутності ЄС в Україні.

Нагадаємо, у Європейському Союзі заявили, що провокації Росії не спрацюють та пообіцяли потужну відповідь. На підтримку Україні, також виступили Велика Британія і США, заявивши про готовність до жорстких санкцій про російської сторони у випадку її вторгнення.

Також "Телеграф" повідомляв, що президент США Джозеф Байден напередодні пообіцяв, що від російської економіки залишаться лише клапті, якщо Путін ризикне напасти на Україну.

Теги:
#Україна #Європейський Союз #МЗС #Дмитро Кулеба #Військова місія
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