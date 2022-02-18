У ЄС заявили, що провокації Росії не спрацюють та пообіцяли потужну відповідь: подробиці

У ЄС наголошують, що усі провокативні дії з боку РФ зазнають краху

Європейський Союз володіє достатньою кількістю перевіреної інформації стосовно ситуації, яка відбувається навколо України, аби не потрапити у "пастку" Росії, що надалі може бути використано нею, як привід для початку повномасштабного вторгнення на українські території.

Вказану інформацію повідомляє "Укрінформ", посилаючись на відомості, які оприлюднив один з впливових представників Європейського Союзу під час розмови з приводу оголошеної бойовиками "ДНР" масової евакуації мирного населення Донецька до Ростовської області.

За його словами, такі дії можуть бути використані російською стороною задля завдання руйнувань на окупованих територіях під "фальшивим прапором" аби в подальшому мати привід для розгортання повномасштабної атаки проти всієї української держави.

"Якщо коротко, ми не дозволимо собі потрапити у пастку… Ця річ із "фальшивим прапором" могла трапитися століття тому. Але сьогодні, коли є соціальні медіа, коли ви маєте дуже потужні камери у ваших телефонах, коли ми маємо супутники, – коли ми маємо все це – цього не трапиться", — наголосив представник ЄС.

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Також він відзначив, що будь-які дії подібного характеру сприйматимуться, як "пошук приводу для посилення агресії" та додав, що Європейський Союз миттєво реагуватиме на них належним чином після адекватної оцінки.

Окрім того, представник ЄС додав, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу й надалі слідкуватимуть за ситуацією навколо України та її кордонів та, в разі посилення агресії з боку Росії, швидко застосують низку змістовних санкцій проти країни-агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Америці озвучили кілька сценаріїв, за якими може розгортатися повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також нагадаємо, як генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко повідомив, що Росія готова до вторгнення, проте, на його думку, існують три причини, які стримують агресора.