В ЕС заявили, что провокации России не сработают и пообещали мощный ответ: подробности

В ЕС отмечают, что все провокационные действия со стороны РФ потерпят краха

Европейский Союз обладает достаточным количеством проверенной информации о ситуации, которая происходит вокруг Украины, чтобы не попасть в "ловушку" России, что в дальнейшем может быть использовано ею, как повод для начала полномасштабного вторжения на украинские территории.

Указанную информацию сообщает "Укринформ", ссылаясь на сведения, обнародованные одним из влиятельных представителей Европейского Союза во время разговора по поводу объявленной боевиками "ДНР" массовой эвакуации мирного населения Донецка в Ростовскую область.

По его словам, такие действия могут быть использованы российской стороной для нанесения разрушений на оккупированных территориях под "фальшивым флагом", чтобы в дальнейшем иметь повод для развертывания полномасштабной атаки против всего украинского государства.

"Если коротко, мы не позволим себе попасть в ловушку… Эта вещь с "фальшивым флагом" могла случиться столетие назад. Но сегодня, когда есть социальные медиа, когда у вас очень мощные камеры в ваших телефонах, когда у нас есть спутники, – когда мы имеем все это — этого не случится", — подчеркнул представитель ЕС.

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Также он отметил, что любые действия подобного характера будут восприниматься как "поиск повода для усиления агрессии" и добавил, что Европейский Союз будет мгновенно реагировать на них должным образом после адекватной оценки.

Кроме того, представитель ЕС добавил, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза будут и дальше следить за ситуацией вокруг Украины и ее границ и, в случае усиления агрессии со стороны России, быстро применят ряд содержательных санкций против страны-агрессора.

Ранее "Телеграф " сообщал, как в Америке озвучили несколько сценариев, по которым может разворачиваться полномасштабное вторжение России в Украину.

Также напомним, как генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил, что Россия готова к вторжению, однако, по его мнению, существуют три причины сдерживания агрессора.