В Украине появится военная миссия Европейского Союза: первые подробности

В МИДе говорят, что это сигнал к увеличению присутствия ЕС в Украине.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине развернут тренировочную военную миссию Европейского Союза.

Такую информацию озвучил министр после заседания глав МИД стран ЕС.

По его словам, Европейский Союз уже принял соответствующее решение о развертывании совещательно-тренировочной военной миссии в Украине, однако пока параметры и время ее развертывания уточняются.

Глава украинского МИД уточнил, что Украина долго работала со странами Евросоюза над этим вопросом и, наконец, это произошло. При этом отмечается, что это не будут боевые подразделения, а речь идет только о тренировочном органе.

Кулеба добавил, что очень важно, чтобы эта инициатива "дошла до завершения" и назвал это сигналом к увеличению присутствия ЕС в Украине.

Напомним, в Европейском Союзе заявили, что провокации России не сработают и пообещали мощный ответ. В поддержку Украины также выступили Великобритания и США, заявив о готовности к жестким санкциям о российской стороне в случае ее вторжения.

Также "Телеграф" сообщал, что президент США Джозеф Байден накануне пообещал, что от российской экономики останутся только клочья, если Путин рискнет напасть на Украину.