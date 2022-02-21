Укр

В Украине появится военная миссия Европейского Союза: первые подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
376
Дмитрий Кулеба Новость обновлена 21 февраля 2022, 13:51
Дмитрий Кулеба

В МИДе говорят, что это сигнал к увеличению присутствия ЕС в Украине.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине развернут тренировочную военную миссию Европейского Союза.

Такую информацию озвучил министр после заседания глав МИД стран ЕС.

По его словам, Европейский Союз уже принял соответствующее решение о развертывании совещательно-тренировочной военной миссии в Украине, однако пока параметры и время ее развертывания уточняются.

Глава украинского МИД уточнил, что Украина долго работала со странами Евросоюза над этим вопросом и, наконец, это произошло. При этом отмечается, что это не будут боевые подразделения, а речь идет только о тренировочном органе.

Кулеба добавил, что очень важно, чтобы эта инициатива "дошла до завершения" и назвал это сигналом к увеличению присутствия ЕС в Украине.

Напомним, в Европейском Союзе заявили, что провокации России не сработают и пообещали мощный ответ. В поддержку Украины также выступили Великобритания и США, заявив о готовности к жестким санкциям о российской стороне в случае ее вторжения.

Также "Телеграф" сообщал, что президент США Джозеф Байден накануне пообещал, что от российской экономики останутся только клочья, если Путин рискнет напасть на Украину.

Теги:
#Украина #Европейский союз #МЗС #Дмитрий Кулеба #Военная миссия
Ситуация на Донбассе обостряется
Украина
Россия заявила о якобы подбитых "украинских БМП" на своей территории
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ситуация на Донбассе обостряется
Россия заявила о якобы подбитых "украинских БМП" на своей территории
Дата публикации
Категория
Украинцев возмутила очередная ложь Москвы
"ФСБ, вам не стыдно?": в Украине растоптали фейк об обстреле погранпункта в России
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба
В Украине появится военная миссия Европейского Союза: первые подробности
Дата публикации
Категория
Друзьям было всего по 9 лет
В Полтавской области нашли тела 9-летних мальчиков: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Ситуацию на границах Украины нагнетают острые публикации об угрозах со стороны РФ в СМИ
"Россия вот-вот нападет": что стоит за информкампанией Запада и как не поддаться панике