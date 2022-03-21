У Польщі порушили питання щодо конфіскації майна росіян: подробиці

У Польщі хочуть наслідувати приклад Італії і почати конфіскацію майна російських олігархів

Польща готує поправки до законодавства, завдяки яким можна буде конфіскувати майно російських олігархів у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Про це розповів прем’єр країни Матеуш Моравецький в інтерв’ю Wprost.

За його словами, у Польщі існують конституційні заборони на подібні дії, проте з кожним днем все більше громадян його країни порушує питання про те, чому влада не може конфіскувати майно російських олігархів, якщо навіть Італія забирає у них яхти.

Моравецький зазначив, що бачить, як у парламенті виник консенсус із принципових питань, а тому їх буде піднято в Сеймі у співпраці з опозиційними силами.

Попри те, що в Польщі немає російських яхт, там є кілька особняків та інші активи.

"Є якась нерухомість і є фінансові активи, тобто акції компаній, які ми маємо взяти у свої руки", — повідомив Моравецький.

Як повідомлялося раніше, США заявили, що готові розширити санкції проти росії, торкнувшись навіть тих галузей промисловості, на які раніше не були накладені обмежувальні заходи. Водночас там прогнозують, що російська економіка у кращому разі скоротиться вдвічі.