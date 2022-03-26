В НАТО зростає підтримка введення миротворців в Україну

Дедалі більше країн-членів Альянсу підтримують ідею введення миротворців в Україну

Серед країн НАТО зростає підтримка проведення точкової місії в Україні.

Про це повідомив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу перед журналістами у Брюсселі, передає RFM24.

Він наголосив, що його країна підтримує цю ідею. Крім того, за його словами, у ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що підтримку також висловили Литва та Данія.

"Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони очікують певної підтримки та загального голосу з боку НАТО", — сказав Моравецький.

За його словами, серед європейських країн є й супротивники цієї ідеї. Однак він запропонував їм уявити, що Україна через дії окупантів нагадуватиме розбомблений Маріуполь і що в такому разі їм доведеться мати справу з десятками мільйонів біженців.

"На жаль, я можу уявити й найгірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний ґрунт", — сказав прем’єр Польщі, додавши, що з огляду на варварську поведінку російського диктатора володимира путіна та його армії існує ймовірність і такого розвитку подій.

Водночас Моравецький каже, що Польща веде мову про точкову місію НАТО, що може мати на увазі захист певних міст або гуманітарних маршрутів.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не вводитиме війська в Україну, оскільки це означатиме початок повноцінної війни проти росії.

Слід зазначити, що у США не виключають ймовірності того, що росія нападе на країни Альянсу і вже готують варіанти відповіді.