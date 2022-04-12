Ще одна країна Європи повертає своє посольство до Києва

Посольство Бельгії у Києві, яке не працювало з початку березня, відновить свою діяльність

Бельгія має намір повернути своє посольство до столиці України, а також продовжить надавати фінансову підтримку нашій країні.

Як повідомляє The Brussels Times, про це повідомила глава МЗС країни Софі Вільмес після зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Люксембурзі.

За її словами, зараз ведуться роботи з відновлення роботи посольства у Києві.

Крім того, Вільмес зазначила, що Бельгія продовжить надавати підтримку Україні та приділить особливу увагу постачанню військового спорядження в рамках третього траншу у 500 мільйонів євро, виділеного Україні за рішенням ЄС.

Також вона закликала продовжувати тиснути на росію з метою змусити її припинити вогонь та вивести війська з нашої країни.

Окремо Вільмес виділила тему російської пропаганди, у соціальних мережах та високому політичному рівні.

"росія без вагань використовує брехню для виправдання своєї військової агресії та вторгнення", — зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, ЄС нещодавно схвалив п’ятий пакет санкцій проти росії. Зокрема ним передбачено вугільне ембарго, а також транспортна блокада, що включає як заборону швартування суден під російським прапором у європейських портах, так і заборону пересування територією ЄС російських та білоруських вантажівок.