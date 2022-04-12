Еще одна страна Европы возвращает свое посольство в Киев

Посольство Бельгии в Киеве, которое не работало с начала марта, возобновит свою деятельность

Бельгия собирается вернуть свое посольство в столицу Украины, а также продолжит оказывать финансовую поддержку нашей страны.

Как сообщает The Brussels Times, об этом сообщила глава МИД страны Софи Вильмес после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

По ее словам, в настоящее время ведутся работы по возобновлению работы посольства в Киеве.

Кроме того, Вильмес отметила, что Бельгия продолжит оказывать поддержку Украине и уделит особое внимание поставкам военного снаряжения в рамках третьего транша в 500 миллионов евро, выделенного Украине по решению ЕС.

Также она призвала продолжать оказывать давление на россию с целью заставить ее прекратить огонь и вывести войска из нашей страны.

Отдельно Вильмес выделила тему российской пропаганды, в социальных сетях и на высоком политическом уровне.

"россия без колебаний использует ложь для оправдания своей военной агрессии и вторжения", — отметила она.

Как сообщалось ранее, ЕС недавно одобрил пятый пакет санкций против россии. В частности ним предусмотрено угольное эмбарго, а также транспортная блокада, включающая как запрет на швартовку суден под российским флагом в европейских портах, так и запрет на передвижение по территории ЕС российских и белорусских грузовиков.