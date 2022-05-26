Угорщина заборонить "бензиновий туризм" для українців: подробиці

Угорщина дбає про своїх громадян

Влада Угорщини, яка нещодавно оголосила про надзвичайне становище в країні через війну в Україні, вводить обмеження на заправку на АЗС для автомобілів з неугорськими реєстраційними номерами.

Про це повідомляє Hirado.hu.

З п’ятниці, 27 травня, на угорських заправках зможуть заправлятись лише автомобілі з угорськими номерами. Додамо, що йдеться лише про заправки на АЗС, де уряд фінансує знижку на пальне. На звичайних АЗС із ринковими цінами нічого не зміниться і авто з іноземними номерами заправлятимуться. В Угорщині зазначили, що у країні з’явилося таке явище як "бензиновий туризм" та іноземні громадяни почали зловживати замороженою ціною на бензин.

"Уряд вирішив, що з п’ятниці на заправках зможуть заправлятися лише автомобілі з угорською реєстрацією", — сказав керівник офісу прем’єр-міністра Гергей Гуйяш.

Нагадаємо, Угорщина стала однією з трьох країн ЄС, які закликали Україну до переговорів із росією.

Раніше повідомлялося, що новий президент Угорщини Каталіна Новак обрушилася на рф зі звинуваченнями.