ЄС може визнати росію спонсором тероризму: резолюцію розгляне Європарламент

Голосування відбудеться наприкінці листопада

У Європейському парламенті відбудуться обговорення щодо визнання росії країною-спонсором тероризму.

Як повідомляє PAP з посиланням на заяву депутата Європарламенту від Польщі Богдан Жоньця, відповідне рішення було ухвалено після подання відповідного запиту групою Європейських консерваторів та реформістів.

Він зазначив, що 201 євродепутат підтримав ідею, а проти проголосувало 99. Ще 61 парламентарій утримався.

Жоньця зазначив, що радий тому, що таке обговорення відбудеться. Він наголосив, що голосування дозволить з’ясувати справжнє ставлення ЄС до росії, а також виявить тих представників, які мають бізнес із російським диктатором Володимиром Путіним.

Попередньо очікується, що цю резолюцію буде розглянуто під час сесії 21-24 листопада.

Як повідомлялося раніше, у серпні сейм Латвії офіційно визнав росію спонсором тероризму.

Крім того, на шляху до визнання рф країною-спонсором тероризму стоять США. Хоча поки в Білому домі виступають проти ухвалення такого рішення, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола за санкціями проти Росії розробила і представила п’ятий документ на тему важливості надання росії цього статусу.