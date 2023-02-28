Більш ніж у будь-якій іншій країні ЄС: Бельгія заморозила десятки мільярдів євро російських активів

Країна й надалі має намір жорстко стежити за дотриманням режиму санкцій

Бельгія вийшла на перше місце в Європейському союзі за обсягом заморожених російських активів та фінансових операцій.

Як повідомив міністр фінансів країни Вінсент ван Петегем, зусилля його відомства призвели до того, що російські активи на 58 мільярдів євро виявилися заблокованими.

Крім того, були заморожені й фінансові операції 1 789 компаній і громадян росії, які потрапляють під європейські санкції, на загальну суму 191 мільярд євро.

Міністр додав, що також різко збільшилася кількість перевірок російських та білоруських вантажів на митниці. Наразі там заблоковано 529 контейнерів для встановлення інформації про призначення вантажу.

"Україна та наші європейські партнери можуть і надалі розраховувати на суворе виконання та застосування санкцій Бельгією", — зазначив ван Петегем.

Як повідомлялося раніше, Європейський союз напередодні ухвалив рішення про впровадження проти російської федерації десятого пакета санкцій. Нові обмежувальні заходи торкнулися електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, запасних частин, і навіть товарів на будівництво, використовуваних російськими військовими.