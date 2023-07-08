"За якими стандартами так виставляють техніку?" Захист аеропорту Вільнюса напередодні саміту НАТО викликав суперечки серед українців

Українці зазначили, що дорога техніка може бути знищена за допомогою звичайної артилерії або дешевих дронів

Німецькі повітряні сили (Luftwaffe) вирішили похвалитися тим, як їхні ППО захищають небо Литви напередодні саміту НАТО і сфотографували свої позиції з повітря, чим здивували українців.

Зокрема, на це звернув увагу аналітик "InformNapalm" Антон Павлушко, який нагадав, що Вільнюс знаходиться всього за 20 кілометрів від кордону Білорусі.

Він зазначив, що на фото знаходиться три пускові установки Patriot, а радари до них розташовані зовсім поруч, крім того, там можна побачити транспортний літак і багато іншого. За його підрахунками, на одному знімку помістилося техніки на кілька мільярдів доларів, а то й десятків мільярдів.

"Вільнюс знаходиться в 20 км від білоруського кордону. Декілька пострілів російської гармати можуть обнулити все це свято життя та безтурботності. Також вистачить однієї ДРГ і декількох мін. По яким стандартам НАТО так виставляють техніку в полі біля кордону гіпотетичного суперника? Там ще в Білорусі вагнерівці завелись", — зазначив він.

Павлушко також вказав на те, що автор твітту ще й намагається жартувати на критику, але висловив переконання, що невдовзі ця інформація дійде до штабістів і техніку розтягнуть і окопають по всьому аеродрому.

Реакція українців на цю інформацію виявилася суперечливою, одні зазначили, що в НАТО недооцінюють загрозу, інші додали, що Альянс не перебуває в стані війни.

Як повідомлялося раніше, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, а його центральним питанням стане тема про майбутні відносини Північноатлантичного альянсу з Києвом.