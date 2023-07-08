"По каким стандартам так выставляют технику?" Защита аэропорта Вильнюса накануне саммита НАТО вызвала споры среди украинцев

Украинцы отметили, что дорогостоящая техника может быть уничтожена с помощью обычной артиллерии или дешевых дронов

Немецкие воздушные силы (Luftwaffe) решили похвастаться тем, как их ПВО защищают небо Литвы накануне саммита НАТО и сфотографировали свои позиции с воздуха, чем вызвали недоумение в украинцев.

В частности на это обратил внимание аналитик "InformNapalm" Антон Павлушко, который напомнил, что Вильнюс находится всего в 20 километрах от границы Беларуси.

Он отметил, что на фото находится три пусковые установки Patriot, а радары к ним расположены совсем рядом, кроме того там можно увидеть транспортный самолет и много другой. По его подсчетам, на одном снимке поместилось техники на несколько миллиардов долларов, если не десятков миллиардов.

"Вильнюс находится в 20 км от белорусской границы. Несколько выстрелов российской пушки могут обнулить весь этот праздник жизни и безмятежности. Также хватит одной ДРГ и нескольких мин. По каким стандартам НАТО так выставляют технику в поле у границы гипотетического соперника? Там еще в Беларуси вагнеровцы завелись", — отметил он.

Павлушко также указал на то, что автор твитта еще и пытается отшучиваться на критику, но выразил убеждение, что вскоре эта информация дойдет до штабистов и технику растянут и окопают по всему аэродрому.

Реакция украинцев на эту информацию оказалась противоречивой, одни отметили, что в НАТО недооценивают угрозу, а другие добавили, что Альянс не находится в состоянии войны.

Как сообщалось ранее, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, а его центральным вопросом станет тема о будущих отношениях Североатлантического альянса с Киевом.