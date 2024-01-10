У Придністров’ї заявили про стрілянину на кордоні України: що сталося

В Україні інцидент не коментували

На кордоні України та Придністров’я (невизнане державне утворення на території Молдови) нібито сталася стрілянина, після якої двох людей примусово відвезли на територію України.

Як повідомило "Міністерство державної безпеки" невизнаної республіки, інцидент стався в неділю неподалік українського кордону.

"7 січня 2024 року поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, після завершення якої двоє придністровських громадян було переміщено на територію України", — йдеться у повідомленні.

З боку України жодних коментарів із цього приводу не надходило. Втім, у "МДБ" Придністров’я також нікого відкрито не звинувачують.

Варто зазначити, що ДПСУ неодноразово "розвертала" на цьому напрямі людей, які намагалися нелегально перетнути кордон, це стосується як військовозобов’язаних, які намагаються уникнути мобілізації, так і звичайних контрабандистів.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан раніше розповідав про те, чи є Придністров’я проблемою для України та чи Молдова може вирішити проблему з цим регіоном за допомогою ЗСУ.